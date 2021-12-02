Kabakcı antrenörler ile toplantı yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğünde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan toplantıda, merkez ilçe ve diğer ilçelerde yapılacak faaliyetler, yeni yapılan tesislerin aktif halde kullanılması, lisanslı sporcu sayısının artırılması, okul spor müsabakaları, müsabık sporcular yetiştirip milli takımlara daha çok sporcu gönderme gibi birçok konu ele alındı. Ayrıca toplantıda; antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile il müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel başarı durumları üzerinde duruldu. Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Merkez ve ilçelerimizde modern tesislerimiz var. Tesisleşme konusunda sayılı iller arasındayız. Sizler de alanlarınızda başarılı antrenörlersiniz. Kayseri için hep birlikte daha çok çalışmalı ve gençlerimizi spora kazandırmalıyız. Bu bizim hem asli, hem de insanı görevimizdir. Amacımız, Türk sporunu en üst noktaya çıkarmak. Bu sezon inşallah çok iyi işler yapacağız. El birliği ile güzel projeler ortaya çıkacağına inanıyorum, hepinize başarılar diliyorum” dedi.