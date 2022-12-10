Juicy Landrum, Melikgazi Kayseri’de

Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD’li Guard Juicy Landrum’u kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD’li guard Juicy Landrum’ı transfer etti. 1997 doğum oyuncu dün sağlık kontrolünden geçti ve takıma dahil olarak çalışmalara başladı. Juicy Landrum, Melikgazi Kayseri Basketbol forması ile ilk maçına yarın oynanacak olan Antalya Toroslar Basketbol karşısında çıkması bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımızda oluşan guard pozisyonundaki eksikliği gidermek için mücadeleci ve dinamik genç kadromuza daha uygun olacağı kanaatinde olduğumuz Juicy Landrum ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni oyuncumuz takımla antrenmanlara başlamış ve lisans işlemleri tamamlanmıştır” denildi.