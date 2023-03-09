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Joseph Attamah ameliyat oldu

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Joseph Attamah ameliyat oldu

Yukatel Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Joseph Attamah ameliyat oldu.

KAYSERİ 09.03.2023, 15:06
Joseph Attamah ameliyat oldu

Yukatel Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Joseph Attamah ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un Ganalı oyuncu Joseph Attamah, akut apandisit tanısıyla özel bir hastanede ameliyat edildi. Attamah’ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, orta saha oyuncusu Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah dün Akut Apandisit tanısıyla Acıbadem Kayseri Hastanesinde ameliyat edilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası futbolcumuz bugün taburcu olmuştur. Attamah’a acil şifalar dileriz” denildi.

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