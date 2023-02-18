Jeoloji Mühendisi Evsen: "Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı"

Kayseri Küçük Millet Meclisi’nin bu ayki konuğu olan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde şehrin en kötü senaryoyu yaşadığını ve bundan daha tehlikeli bir durumun oluşmasının mümkün olmadığını ifade ederek; "Bizi büyük oranda etkileyecek Malatya fayı var 210 kilometre mesafede. Eğer 7 ve üzeri deprem üretirse Afşin ve Elbistan’dan bize daha uzak. Dolayısıyla Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı. Dolayısıyla Afşin-Elbistan’dan daha tehlikeli bir durumun oluşması mümkün değil" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ’Kayseri’nin nasıl etkileneceği’, ’Kayseri’de aktif fay hatları var mı’, ’bundan sonra ne zaman deprem olacak’ gibi soruların tartışıldığı ’Türkiye ve Deprem’ konulu buluşma Kayseri Küçük Millet Meclisinde gerçekleştirildi. Rafet Ural moderatörlüğünde gerçekleşen programın konuğu Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen oldu. Kayseri’de ve civarında bulunan fay hatları hakkında sunum yapan Evsen; şehirde Kahramanmaraş’ta olan depremden daha tehlikeli bir durumun oluşmayacağını söyledi. Evsen; "Ecemiş fayı Kayseri’nin içerisinden geçer. Mersin istikametinden başlar, Toroslar’a geldiği zaman yüzey kırığını geçtiği zaman Yahyalı’nın olduğu kısımlarda 3 kola ayrılır. Bir tanesi Yeşilhisar, Boğazköprü, Erkilet, Güneşli istikametinden Tuz Gölü istikametine devam eder. Bir tanesi de Develi üzerinden Erciyes’in Tekir tesislerinin olduğu kısımlardan aşarak Talas, Sarıoğlan tarafına kadar parçalı şekilde devam eder. Etrafımızda Tuz Gölü Fayı, Sarız Fayı var. Pazarcık ve Elbistan depremi oldu zaten. Bunların da bize etkileri oldu. Malatya Fayı da bizi etkileyecek faylar arasından bir tanesi. Malatya fayı, 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretme kabiliyetine sahip bir fay. Burası kırılırsa etkileneceğiz ama hangi oranda etkileneceğiz? Kayseri’nin içinde yer alan Ecemiş fayı 6 büyüklüğünde deprem üretebilecek bir kapasiteye sahip bir fay. Ecemiş fayının ve alt segmentlerinde meydana gelen bir kırılma şehrimizde 6 büyüklüğünde bir depremin olduğunu gösterir. Ecemiş fayı Sivas tarafına geldiğinde Deliler fayı ile birleşir. Deliler fayı da 5.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilme kapasitesine sahip bir fay. Zaten ilimizden geçmiyor, 5.5 büyüklüğünde bir depremin bize verebileceği bir hasar olabilir ama muhtemel ki ölüm olayı gerçekleşmeyebilir. Afşin-Elbistan fayı kırıldı, bu kırılmayla birlikte Malatya fayı tetiklenmeye başladı. Yani Malatya fayını kırmaya zorlayan güçler var orada, muhtemel ki kırılabilecek. Ne zaman? Onu bilmiyoruz ama muhtemel ki burada bir yüklenme meydana geldi. Başka bir tetikleme de; Göksun’un bulunduğu alandan itibaren güneye doğru devam eden bir fay daha var, Osmaniye fayı. Osmaniye fayı da tetiklenmeye başladı. Osmaniye fayı da kırılırsa bu da Kayseri’yi etkileyebilecek depremlerin arasında yer alıyor. Tuz Gölü fayının en yakın zonu bize 115 kilometre mesafede. Deliler fayı 155 kilometre, Malatya fayı 210 kilometre, Elbistan fayı 160 kilometre, Pazarcık fayı 195 kilometre, Osmaniye fayı 170 kilometre, Sarız fayı ise 70 kilometre mesafede. Sarız fayı literatüre 2012 yılında girdi. Sürpriz deprem üretebilecek bir fayımız varsa bu Sarız fayı sayılabilir. Hani büyüklükte deprem üretebileceğini bilmiyoruz. Bu fay üzerinde son yaşamış olduğumuz iki depremden sonra kırılmalar var fakat bu kırılmalar küçük, 2.0, 2.5 gibi. Bu koşullar altında Afşin-Elbistan fayı kırıldı, 7.6 büyüklüğünde. Bu büyüklüğü Kayseri’de hissettik ve bunun bize olan mesafesi 160 kilometre mesafede. Bunun dışında diğer fayların hepsi 7’nin altında deprem üretme kapasitesine sahip. Bir tek burada bizi büyük oranda etkileyecek Malatya fayı var 210 kilometre mesafede, eğer 7 ve üzeri deprem üretirse Afşin ve Elbistan’dan bize daha uzak. Dolayısıyla Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı. Dolayısıyla Afşin-Elbistan’dan daha tehlikeli bir durumun oluşması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"2012 yılından sonraki yapılan binalarda tereddüt etmeye gerek yok"

Kayseri’nin içerisinde yer aldığı Ecemiş fayının 6.0 büyüklüğünde bir deprem üretebilme kapasitesine sahip olduğunu, 2012 yılından itibaren yapılan yapılarda tereddüt edilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Evsen; "Pazarcık ve Elbistan fay zonlarında gerçekleşen depremde kısa bir süre içerisinde yeni bir deprem olması beklenmiyor. Onun dışında Kayseri’nin içerisinde yer aldığı Ecemiş fayı var. Ecemiş fayının deprem üretebilme kapasitesi 6.0. Dolayısıyla 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşarsak Kayseri’de; eğer evlerimiz yapı denetime tabii olmuşsa, belediyenin kontrolünden geçmişse, müteahhit de çalmadan, çırpmadan yapmışsa korkmanıza gerek yok. Yani 6 büyüklüğünde oluşabilecek bir depreme mevzuata uygun ve mühendislik hizmeti alan binaların tamamı dayanır. Kayseri’de 2012’den itibaren yapı denetim mevzuatı uygulanmaya başladı. 2012 yılından sonraki yapılan binalarda hiç tereddüt etmeye gerek yok" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa STK temsilcileri ve ilgililer katıldı.