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JASAT ekipleri hırsızlara göz açtırmadı

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞEN 7 HIRSIZLIK OLAYI, ; JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) TARAFINDAN AYDINLATILDI.

KAYSERİ 15.10.2020, 18:10
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JASAT ekipleri hırsızlara göz açtırmadı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu ilçesine bağlı, Saraycık Mahallesinde çeşitli tarihlerde H.Ö., H.A., Z.Y. ve M.A.’nın evlerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce girilmek suretiyle evden hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim de İncesu ilçesi Saraycık Mahallesinde M.B., O.B. ve F.B. araçlarıyla birlikte, çalmış oldukları malzemelerle yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 4 ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 3 olmak üzere toplam 7 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan M.B., F.B. ve O.B. adli makamlara sevk edildi.

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