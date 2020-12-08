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Jandarmanın arama yaptığı evde 6 kilo esrar yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, arama yapılan araç ve evde 6 kilo toz esrar ele geçirildi.

KAYSERİ 08.12.2020, 11:24
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Jandarmanın arama yaptığı evde 6 kilo esrar yakalandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, arama yapılan araç ve evde 6 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüpheli bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramalar sonucunda 6 bin gram toz esrar, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili A.A. ve A.B. isimli şahıslar da gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.
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