Jandarmanın arama yaptığı evde 6 kilo esrar yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, arama yapılan araç ve evde 6 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüpheli bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramalar sonucunda 6 bin gram toz esrar, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili A.A. ve A.B. isimli şahıslar da gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.