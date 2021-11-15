Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamette yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nın il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı çalışmalarda, İ.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucu 3 bin adet captagon uyuşturucu hap ve 10 gram Afgan macunu ele geçirildi.

Materyallere ekipler tarafından el konulurken, İ.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.