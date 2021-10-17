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Jandarma’dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması
Kayseri’de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.
KAYSERİ 17.10.2021, 16:38
Kayseri’de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekipleri, İldem - Gesi yolunda yaptıkları yol uygulamasında, durdurdukları araçtaki vatandaşlara hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu broşür dağıttı. Ayrıca ekipler vatandaşların Mevlid Kandilini kutlayarak baklava ikramında bulundu.