Jandarma’dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

Kayseri’de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekipleri, İldem - Gesi yolunda yaptıkları yol uygulamasında, durdurdukları araçtaki vatandaşlara hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu broşür dağıttı. Ayrıca ekipler vatandaşların Mevlid Kandilini kutlayarak baklava ikramında bulundu.