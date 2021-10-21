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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 21.10.2021, 17:03
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde K.N.’nin ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 195 gram Afgan macunu, 5 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken K.N. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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