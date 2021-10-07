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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda bir miktar hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 07.10.2021, 13:33
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda bir miktar hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yahyalı ilçesinde F.K.’nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 4 adet Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili F.K., gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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