banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAYSERİ 03.06.2022, 14:38
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 8 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

Yorumlar (0)
29°
açık