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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda 40 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 27.04.2021, 11:01
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda 40 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkiinde S.E.’nin şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 10 adet lyrica ve 30 adet Rivoclon marka olmak üzere toplam 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.’nin jandarmadaki işleminin sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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