Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar sonucunda L.G.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 77 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, L.G. de gözaltına alındı.