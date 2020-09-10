Jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA MELİKGAZİ İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ TARİHİ ESERLER, YAHYALI İLÇELERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İSE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli tarihi eserler, Yahyalı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yahyalı İlçesinde C.T.’nin aracında yapılan aramada; 5 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca Melikgazi İlçesinde Ş.D.’nin üzerinde yapılan aramada ise 28 adet sikke, 2 adet mühür, 1 adet yüzük ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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