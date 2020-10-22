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Jandarmadan tarihi eser operasyonu
KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ROMA VE BİZANS DÖNEMİ'NE AİT 153 SİKKE VE 15 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
KAYSERİ 22.10.2020, 10:12
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi’ne ait 153 sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Melikgazi İlçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 153 adet sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
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