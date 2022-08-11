banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı ilçesinde sürücü adaylarına trafik eğitimi verildi.

KAYSERİ 11.08.2022, 10:18
Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı ilçesinde sürücü adaylarına trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pınarbaşı Jandarma Trafik Timi tarafından ilçe merkezinde bulunan bir sürücü kursunda eğitim gören aday sürücülere yönelik ’Son Ders Jandarmadan’ uygulaması çerçevesinde trafik kuralları ile ilgili olarak 17 kursiyere seminer verildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu