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Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanda operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
KAYSERİ 06.05.2021, 10:39
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanda operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Sarız, Pınarbaşı ve Talas ilçelerinde, 12 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan aramada, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 381 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 9 şüpheli de yakalandı.Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.