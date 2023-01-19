Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ Uygulaması

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, KOM, TEM, Siber Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda Huzur ve Güven Uygulaması yaptı. Uygulamada öğrenci servisleri kontrol edilirken öğrencilere ise ’İnternetin Güvenli Kullanımı’, ’Siber Zorbalık’ ve ’Akran Zorbalığı’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Faaliyette ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.