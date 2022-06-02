banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 02.06.2022, 17:48
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan Ebiç Mahallesi’nde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan saha araştırması sonucunda hırsızlık olayını O.Y., E.A. ve C.B.’nin yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise birçok suç eşyası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi karakola götürülürken, ele geçirilen malzemelerde sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık