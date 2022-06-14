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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 14.06.2022, 11:56
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışma yaptı. Suriye ve Irak’ta bulundukları dönem içerisinde, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin Melikgazi ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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