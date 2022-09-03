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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Kayseri’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
KAYSERİ 03.09.2022, 09:12
Kayseri’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan araştırma sonucunda, Melikgazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde ikamet eden E.A.’nın (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Ekiplerin ikamette narkotik köpeği ile yaptığı arama neticesinde, 60 adet sarı renkli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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