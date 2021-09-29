banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri; ilçe genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırarak okul servis araçlarında denetim yaptı.

KAYSERİ 29.09.2021, 10:56
Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri; ilçe genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırarak okul servis araçlarında denetim yaptı.

Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler ekiplerce tek tek kontrol edildi. Denetimlerde okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi ’Okul Taşıtı’ yazısı, ışıklı ’dur’ levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin dezenfekte edilmesi gibi hususlar trafik timlerince tek tek denetlendi.

Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup-uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yaptı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0