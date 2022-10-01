Jandarma trafik bilincini artıyor

Develi’de, jandarma ekipleri tarafından 100 öğrenciye trafik semineri verildi.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, gelecek nesillerin trafik eğitimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Taha Uluçay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler ile buluşan ekipler, trafik eğitimi verdi. Eğitimde emniyet kemeri takma, önce yaya uygulaması dersleri verilirken, kadın astsubay tarafından jandarma mesleği de tanıtıldı.