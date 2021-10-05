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Jandarma öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında; ilkokul öğrencilerine ’Hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları’ konulu seminer düzenlendi.

KAYSERİ 05.10.2021, 17:23
Jandarma öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında; ilkokul öğrencilerine ’Hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları’ konulu seminer düzenlendi.

Hacılar ilçesi Mustafa Tatar İlkokulu öğrencilerine, ’Hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları’ konularında jandarma ekipleri tarafından seminer verildi. Öğrencilere hayvan sevgisini öğretmek maksadıyla Arama Kurtarma Köpek Unsuru ve Uyuşturucu Madde Tespit Köpek Unsuru tarafından köpekleri olan ’Girgin’ ve ’Kaşkır’ ile gösteri düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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