Jandarma Kasım ayında aranması bulunan 239 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; terör suçlarından 14 kişiye işlem yapılırken, aranması bulunan 239 kişi de yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kasım 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; 1 kasten öldürme, 37 kasten yaralama olayında yakalanan 72 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 25’i evden, 18’ i kablo, 11’i kamu kurum ve kuruluşundan, 10’u işyerinden, 10’u bağ, bahçe ve tarladan, 1’i otodan hırsızlık, 3’ü motosiklet, 1’i kümes hayvanı, 1’i oto hırsızlığı ve 2 dolandırıcılık olmak üzere toplam 82 olayda 63 şüpheli yakalandı. 3 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 12 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 5 izinsiz kazı, 2 sit koşullarına aykırı hareket, 1 parada sahtecilik, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçların ele geçirilmesi olmak üzere toplam 26 olayda 43 şüpheli yakalandı. Ekiplerce yapılan kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda; 767 adet sahte 50 TL.’lik banknot, 3 bin adet captagon, 23 gram kubar esrar, 486 adet sentetik hap, 328 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 2 adet tabanca, 21 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; ’PKK/KCK’, ’FETÖ/PDY’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 14 olayda 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 6 şahıstan 4’ü bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca ekipler; çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 239 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 11 aile hakkında ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’nden yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince koronavirüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında; alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla, gerekli denetim ve kontroller yapılırken, 2 kişiye karantina kuralına uymamak suçundan idari para cezası uygulandı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 35 bin 184 şahıstan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 52 şahıs yakalandı, 533 adet umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü yapıldı. Kontrolü yapılan 16 bin 217 araçtan 132’si trafikten men edilirken 642 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.