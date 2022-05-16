Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında kadınlara ulaşarak eğitimler veriyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri, İncesu ilçesinde TOKİ ve Üçkuyu Kur’an Kursundaki kadınlara program hakkında bilgilendirme yaptı.

Jandarma Ekipleri, KADES Uygulamasının aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaparak, “Kadına Şiddet ve KADES programı” hakkında bilgilendirici el broşürleri dağıttı.