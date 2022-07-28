Jandarma ‘güven timleri’ kentin huzuru için çalışıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan ‘güven timleri’ Kayseri’nin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığında, turizm ve mesire alanlarında suç ve suçlularla etkin mücadele ederek, emniyet ve asayişin temini, vatandaşın alın terinin, emeğinin, birikiminin art niyetli kişiler tarafından çalınmasının önlenmesi amacıyla, ‘Güven Timleri’ göreve başladı. Güven Timleri tarafından, 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 430 şahıstan sorgulandı.

Yapılan sorgularda 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 22 şahsa orman yangınları konusunda bilgilendirme yapılırken, 8 şahsa da yardımcı olundu.