Jandarma 8 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul ev ve inşaat ile haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlık olayları meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen M.G. ve S.T. olaylarda kullandıkları araç ile yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla jandarma bölgesinde 3 haberleşme ve enerji nakil kablosu, 3 evden ve 1 inşaattan hırsızlık olayı ile İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise 1 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 8 faili meçhul olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.