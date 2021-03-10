Jandarma 244 personelle 400 noktada ‘Narkotik ve Huzurlu Sokakları’ uygulaması yaptı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 244 personelin katılımıyla 400 ayrı noktada Narkotik ve Huzurlu Sokaklar uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada 236 araç ve 1.945 şahsın kontrolü yapıldı.

Ayrıca uygulamada 152 gram bonzai, 2 gram esrar, 225 paket kaçak sigara ele geçirildi. Narkotik ve Huzurlu Sokaklar uygulamasında ayrıca 9 şahıs yakalanırken 3 kayıp şahıs tespit edildi ve ekipler tarafından 22 araç trafikten men edildi.