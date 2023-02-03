Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ocak ayında yapılan çalışmalarda terör suçları ile ilgili 10 şüpheli, farklı suçlardan aranması bulunan 441 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak ayında yaptıkları çalışmalarda 31 kasten yaralama olayında 68 şüpheliyi yakaladı. 17’si evden, 4’ü bağ, bahçe ve tarladan, 1’i kamu kurum ve kuruluşundan, 1’i otodan hırsızlık, 6’sı kablo hırsızlığı ve 16 dolandırıcılık olmak üzere toplam 45 olayda 51 şüpheli ekiplerce yakalandı. 1 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 8 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 2 tütün ürünleri kaçakçılığı, 5 izinsiz kazı yapmak, 1 tarihi eser kaçakçılığı, 1 silah imalatı, 4 düzensiz göç, 9 resmi belgede sahtecilik ve 1 parada sahtecilik olayı da jandarma ekiplerince ortaya çıkarıldı. Bu olaylarda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet lyrica, 330 paket kaçak sigara, 41 adet eski eser, 23 adet tabanca, 31 adet av tüfeği, 9 adet sahte belge ve 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerin Ocak ayında terör ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda ’FETÖ/PDY’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 2 şahsın arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 441 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 33 aile hakkında ise ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’nden yasal işlem yapıldı.

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında; 10 bin 320 şahıs ve 133 umuma açık yer jandarma ekiplerince kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 130 kişi yakalandı. Kontrol edilen 14 bin 632 araçtan hacizli olduğu tespit edilen 14 araç yakalandı, bin 408 araca ise idari yaptırım uygulanmış ve 232 da araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.