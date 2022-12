"İyilik Örün" Projesi halka halka yayılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyası çığ gibi büyürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisi’nde incelemelerde bulunarak, halka halka yayılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyasına katılan kadınlara teşekkür etti.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde sosyal ve gönül belediyeciliği alanında gönüllere dokunan projeleriyle adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin marka kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyası çığ gibi büyüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisi’nde incelemelerde bulundu. ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesine destek veren kadınlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, çalışmanın halka halka yayıldığını belirterek, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, tesiste yaptığı açıklamada iyilik örmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Projemize destek veren hanımefendilere özellikle teşekkür ediyorum. Onlar bizim dua kaynağımız, yavrularımızı düşünüyor, kış şartlarında yavrularımızın üşümemesi için imkânı olmayan, bu ürünlere ulaşamayan canlarımıza bunları ulaştırıyoruz. Böylece onların içinin ısınmasını ve üşümemesini de sağlamış oluyoruz. Onlarda da bizlere dua ediyorlar” şeklinde konuştu.

“HALKA HALKA YAYILIYOR”

Çalışmanın halka halka yayıldığını belirten Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Biz ipini veriyoruz, annelerimiz, bacılarımız da örüyorlar. Hem kendileri için bir meşgale olmuş oluyor hem merhamet duygusuyla hareket ederek yavruların ısıtılması adına bir güzel çalışma yaptığının memnuniyetini yaşıyor. Hiçbir beklenti yok, hiçbir hesapları yok, tek amaçları yavrularımızın içini ısıtmak. O anlayış içerisinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışma halka halka yayılıyor. Evlerinde ören annelerimiz, bacılarımız olduğu gibi KAYMEK bünyesindeki kurslarımıza gelmek suretiyle buradaki imkânlardan yararlanarak ören annelerimiz, bacılarımızı da gözlemliyoruz. Biraz önce gördük yurt dışından gelen Kayseri’de evlenmiş, yaşayan anneler, bacılar da yine bu kervana katılmış. Fas’tan, Afganistan’dan dünyanın değişik ülkelerinden, demek ki merhamet her yerde, iyilik her yerde. İslam kültürünün olduğu her bölgede, bu bizim olmazsa olmazımız. Bunun için biz biriz, beraberiz Allah’a şükürler olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

Çocuklarımıza İyilik Örün kampanyası için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden vatandaşlar, “Size çok teşekkür ederiz bize bu imkânları sağladığınız için. Sizler olmasaydınız biz bunları yapamazdık” dedi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen gezide, Başkan Büyükkılıç’a dua eden Şehriban isimli kursiyer, “Başkanım sabah evden çıkarken önce Allah’ıma dua ediyorum bana verdiği sağlık için sonra sizlere dua ediyorum böyle bir imkân sağladığınız için. Çaycınızdan müdürünüze kadar hepinizden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Vatandaşların, KAYMEK çalışanlarından da memnun olduklarını ifade etmeleri üzerine Büyükkılıç, “Onlar bizim yüz akımız, canlarımız. Bizim vitrinimiz sağ olsunlar. Burada yaptıkları çalışmalarla bizleri temsil ediyorlar. Cenab-ı Hak hiçbirimizin yüzünden tebessümü eksik etmesin” ifadelerinde bulundu.

“ONLAR ÜŞÜMEDİKÇE BİZİM DE KALBİMİZ ISINIYOR”

Eğitmen Emine Ulucan ise proje ile ilgili bilgiler vererek, “KAYMEK ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yapmış olduğu bir projedir. Kursiyerlerimiz büyük bir hevesle bu projeye katılmak istediler. Hiçbir çocuk üşümesin, onlar üşümedikçe bizim de kalbimiz ısınıyor. Hepsi canla başla yapıyorlar, bütün Kayseri halkını bu projeye davet ediyorum. Elinden gelen herkes yapsın, örebildiği kadar örsün, ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyidir” şeklinde konuştu.

Zehra Özaydın isimli kursiyer, “4 yıldır KAYMEK’te kurslara geliyorum. Bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için katkıda bulunuyoruz, doğudaki çocuklarımız üşüyorlar, kış şartları çok zor geçiyor. Bizim de çorbada katkımız olursa ne âlâ bize dedik, bütün Kayseri halkını da bu projeye davet ediyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir projede bizleri de içine kattığı için gururlu ve mutluyuz” diye konuştu.

“BU PROJENİN İÇERİSİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

7 yıldır KAYMEK kursiyerliği yapan Filiz Özbülbül ise “7 yıldır KAYMEK’in müdavimlerindeyim, çok büyük zevk alıyorum. Özellikle şimdi çocuklara vesile olmak, üşüyen bir çocuğun içini ısıtmak benim için gurur vericidir. Atkı, bere ve şal örüyoruz” derken, Semra Karaarslan da “8 senedir KAYMEK’in değişik branşlarına geliyorum, bu sene de örgü branşına geldim. Bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. İyilik Örün projesi, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hazırladığı bir projedir. Doğudaki çocuklarımıza ve tüm çocuklarımıza atkı, bere, şal örmek güzel bir duygudur” ifadelerini kullandı.

Soğuk kış günlerinde bere ve atkıya ihtiyacı olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayıp vatandaşların da iyilik yapmalarına imkan sağlayarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje Kayserililerden yoğun ilgi görürken Türkiye’ye de örnek oluyor.

Kampanya çerçevesinde vatandaşların öncülüğünde kendi el emekleriyle ördükleri klasik bere ve atkı takımları, başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ihtiyaç sahibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak.

DİLEYENE İPLER ÜCRETSİZ ŞEKİLDE BÜYÜKŞEHİR’DEN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen çeşitli renklerdeki örgü ipleri, klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş’nin bütün tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor. Dileyenler ücretsiz olarak tedarik edilen iplerin yerine iplerini kendi imkânlarıyla da temin edebiliyor. Belirlenen ölçülerde örülecek olan bere ve atkılar için vatandaşlar, ip tesliminden itibaren 15 gün içerisinde ördükleri ürünleri örgüden artan ip ile birlikte yine KAYMEK tesislerine tutanak ile teslim ediyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE İP İYİLİĞE DÖNÜŞÜYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir gün olan Dünya İyilik Günü’nde hayata geçirilen kampanyaya kısa süre içerisinde binlerce iyilik gönüllüsü dahil oldu. Yoğun ilgi gören projede 2 binin üzerinde ip dağıtıldı. KAYMEK tesislerinden temin edilen yumaklar ile birlikte ip teminini kendileri sağlayarak teslimini yapan vatandaşların örmüş oldukları atkı bere takımları kısa bir süre olmasına rağmen 200’ü aştı. Yakın bir zaman içerisinde örülen atkı bere takımlarının dağıtımı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilecek.

PROJE KIŞ BOYU SÜRECEK

Büyükşehir’in iyilik projesi süreli bir proje olmayıp, dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak verilecek iplerle, dilerlerse de kendi imkânlarıyla temin edebilecekleri iplerle, kış boyunca iyilik örmeye devam edebilecekler. İyilik Örün kampanyası ile başta köy okulları olmak üzere şehrin dört bir yanında ihtiyacı olan çocuklara binlerce atkı ve bere takımı ulaştırılması hedefleniyor.