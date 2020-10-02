İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş üreticilerin sorunlarını gündeme taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, üreticileri sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Milletvekili Ataş, süt üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek, çözüm istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yaşanan sıkıntıları soran Ataş, süt üretiminde girdi maliyetlerinin yüzde 37 arttığına dikkat çekerek, “Girdi maliyetindeki artışlar, yetiştiriciyi üretim konusunda endişeye sevk etmekte ve gelecek konusunda belirsizliğe yol açmaktadır. Girdi maliyetlerindeki artışlar üreticilerimizi zora sokmuş, üreticilerimiz süt hayvanlarını kestirerek bu maliyetlere katlanma yoluna gitmişlerdir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ataş, üreticilerin çıkmaz içerisinde olduğunu belirtti. Milletvekili Dursun Ataş, "Çiğ süt referans fiyatı en son 15 Kasım 2019’dan itibaren uygulanmak üzere Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2 lira 30 kuruş olarak açıklanmıştı. Çiğ süt fiyatının belirlendiği dönemde 5,75 TL seviyelerinde olan dolar, bugünlerde 7,65 TL seviyelerinde işlem görüyor. O günden bugüne döviz kuru yaklaşık yüzde 35 arttı. Ekonomi ve Maliye Bakanı her ne kadar dövizle ilgilenmediğini söylese de, süt üreticilerinin girdi maliyetlerinin yükselmesinin sebeplerinin başında yükselen döviz kurları gelmektedir. Süt ve süt ürünlerinin fiyatları marketlerde sürekli artarken, çiğ süt fiyatında bir artış yaşanmamaktadır. Çiğ süt fiyatında yaklaşık 9 aydır hiçbir düzenleme yapılmazken, girdi maliyetleri yüzde 37 artmıştır. Girdi maliyetindeki artışlar, yetiştiriciyi üretim konusunda endişeye sevk etmekte ve gelecek konusunda belirsizliğe yol açmaktadır. Girdi maliyetlerindeki artışlar üreticilerimizi zora sokmuş, üreticilerimiz süt hayvanlarını kestirerek bu maliyetlere katlanma yoluna gitmişlerdir. Bu durum üretimi ve üreticilerimizi doğrudan etkilemektedir” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Pakdemirli’den şu sorularına yanıt istedi;

’Çiğ sütün alım fiyatı ne zaman güncellenecektir? Çiğ süt fiyatını belirlemek için, herhangi bir maliyet çalışması yapılmakta mıdır? Süt üreticilerimizin görüşleri alınmakta mıdır? Girdi maliyetlerinin döviz artışlarından etkilenmemesi için üreticilerimize özel, destekleme kapsamında herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Nisan ayı dâhil olmak üzere ödenmeyen Çiğ Süt Desteklemeleri ne zaman ödenecektir? Süt ürecilerimize üretimlerine devam ettirebilmeleri için, kamu bankaları tarafından sıfır faizli, uzun vadeli kredi verilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?’