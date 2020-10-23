banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph) En Güncel Tedavi Yöntemi Holep Artık ERÜ’de

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BÜNYESİNDE İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH) GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMİ OLAN HOLEP (HOLMİYUM LAZER ENÜKLEASYON PROSTATEKTOMİ) ADI VERİLEN TEDAVİ YÖNTEMİ TÜRKİYE DE İLK KEZ BİR KAMU ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE UYGULANMAYA BAŞLADI.

KAYSERİ 23.10.2020, 11:48
3
İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph) En Güncel Tedavi Yöntemi Holep Artık ERÜ’de

Erciyes üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) güncel tedavi yöntemi olan HOLEP (holmiyum lazer enükleasyon prostatektomi) adı verilen tedavi yöntemi Türkiye de ilk kez bir kamu üniversite hastanesinde uygulanmaya başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş sorumluğunda, bu alanda kullanılan en güçlü cihaz olan 152 wattlık lazer cihazı ve HOLEP cerrahi sistemi hizmet vermeye başladı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, başarı ile gerçekleştirdikleri iki HOLEP vakası ile rutin ameliyatlara başladıklarını belirterek “Tüm Türkiye’ den kliniğimize başvuracak olan hastalarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Demirtaş, şunları kaydetti:“İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) aslında 40 yaşından başlayarak erkekleri etkiler, yaş ilerledikçe bu durumun daha sıkıntılı hale gelmeye başlar. Prostatta bu değişikliklerin nedenlerini tam olarak bilmiyoruz. Ancak yaş ilerledikçe sık idrara çıkma, idrar yapmaya gittiğinde bekleme, idrar yaparken zorlanma, kesik kesik idrar yapma gibi idrar şikayetleri giderek artış gösterir. Başlangıçta yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisine yanıt verir iken bazı durumlarda artık bu tedavilere yanıt alınamaz ve cerrahi tedavi kaçınılmaz bir durum haline gelir. Cerrahi tedavide birçok yöntem vardır. Altın standart olarak isimlendirilen TUR prostat ameliyatı kliniğimizde 1980’den beri başarı ile uygulanmaktadır. Her alanda olduğu gibi son zamanlarda tüm dünyada iyi huylu prostat büyümesi cerrahi tedavisinde de yenilikler bulunmaktadır. Bu konuda en güncel tedavi yöntemlerinden biri HOLEP ameliyatıdır. Bu yöntem Ülkemizde kısıtlı düzeyde daha çok özel sektör hastanelerinde uygulanmaktadır. Her zaman olduğu gibi yine bir ilke imza atan Erciyes Üniversitesi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde en güncel tedavi yöntemi olan HOLEP sistemini bir ilk olarak kamu üniversite hastanesi bünyesinde hizmete sunması, halkımızın bu en güncel tedavi yöntemine ulaşmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bu güncel tedavi yönteminden elde edilecek akademik çıktıların üniversitemize ulusal ve uluslararası alanda büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu konuda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesini hep daha ileriye taşıma gayreti içinde olan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mustafa Çalış hocama şükranlarımı sunarım”

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3