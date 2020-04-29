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"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"

DİYETİSYEN MERVE AYGÜR, İYİ BESLENEN SPORCULARIN PERFORMANSININ DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "İYİ BESLENEN SPORCUNUN PERFORMANSI YÜKSEKTİR. ANTRENMAN VERİMİ YÜKSEKTİR. SAKATLANMA RİSKİ DÜŞÜKTÜR" DEDİ.

"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"

DİYETİSYEN MERVE AYGÜR, İYİ BESLENEN SPORCULARIN PERFORMANSININ DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "İYİ BESLENEN SPORCUNUN PERFORMANSI YÜKSEKTİR. ANTRENMAN VERİMİ YÜKSEKTİR. SAKATLANMA RİSKİ DÜŞÜKTÜR" DEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:34
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"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"

Diyetisyen Merve Aygür, iyi beslenen sporcuların performansının daha yüksek olduğunu ifade ederek, "İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir. Antrenman verimi yüksektir. Sakatlanma riski düşüktür" dedi.

Diyetisyen Merve Aygür, "Sporcuların enerji ihtiyacı normal aktiviteli bireylerden daha yüksektir. Egzersiz, antrenman sırasındaki enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve performansın yüksek olması için beslenme programları bir uzman tarafından hazırlanmalıdır. İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir. Antrenman verimi yüksektir. Sakatlanma riski düşüktür. Sakatlandıktan sonra toparlanma süresi kısadır. Yağ/kas oranı istenilen seviyededir" dedi.

Diyetisyen Merve Aygür, "Sporcunun enerji ihtiyacı, ilgilendiği spor dalına, yaşa, cinsiyete, antrenman süresine göre değişiklik gösterir. Ortalama enerji ihtiyacı 2000-5000 kalori arasındadır. Her sporcunun beslenme programı, enerji ihtiyacı kendine özeldir. Öncelikle gerekli enerji miktarı mutlaka sağlanmalıdır. Eğer enerji yetersiz olursa yağ/kas kayıpları başlamaktadır. Sporcunun kilo kazanım ya da kilo verimi sezon içerisinde olmamalıdır. Sporcuda karbonhidrat tüketimi ve oranı çok önemlidir. Fiziksel aktivite sırasında temel yakıtlar karbonhidratlardan karşılanır. Normal bireyin diyetindeki Karbonhidrat oranı yüzde 50-55 arasıdır, sporcuda %60-65, dayanıklılık sporcularında yüzde 70’tir. Gerekli karbonhidrat miktarı spor türüne göre kg başına 5-10 gr arasındadır. Karbonhidrat ihtiyacı kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır. (makarna, kuru baklagil, tahıllar, ekmek, sebze) yağ oranı yüzde 25’i geçmemelidir. Hayvansal yağ tüketimi azaltılmalıdır. Protein, kg başına spor türüne göre 1,2-1.8 gr arası değişiklik gösterir. Yüksek protein alımı spora yeni başlayanlarda ilk 3-4 hafta kas yapımını destekleyici etki gösterebilir ancak uzun vadede kas yapımına etkisi yoktur. Üstelik egzersiz öncesi yüksek yağ ve protein alımı performansı düşürür" açıklaması yaptı.

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