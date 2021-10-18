İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri’de 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan H.K. ve Y.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları çaldıkları 6 bin TL değerindeki kombi, 600 TL değerindeki inşaat demiri ve 860 TL değerindeki motor parçaları ile yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemelerde sahiplerine teslim edildi.