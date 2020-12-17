İstanbul’daki panele Kayseri ve Erciyes damga vurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da düzenlenen Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte canlı bağlanarak, Kayseri’nin çevre ve şehircilik alanındaki çalışmalarını anlattı. Hayırsever iş insanı Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın da katıldığı programda Kayseri ve Erciyes’ten övgüyle bahsedilirken, Başkan Büyükkılıç, ’Kayseri’nin Cazibe Merkezi’ oluşuna vurgu yaptı.

Sabah Gazetesi 35. Yaş Sektör Buluşmaları bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında online katılımlarla gerçekleşti. Çevre Şehircilik, eğitim, sigortacılık, turizm, perakende, tarım, gıda ve enerji sektörleri konu başlıklarında paneller düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ilgili panellere online bağlanarak deneyim ve vizyonlarını aktardılar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte “Çevre ve Şehircilik Paneli’nde konuşmacı olarak yer aldı. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde, Kayserili Hayırsever İş İnsanı Süleyman Çetinsaya başta olmak üzere sektörün önemli temsilcilerinin yer aldığı panelde Kayseri ve Erciyes’ten övgüyle bahsedilerek, pandemi sürecinde özellikle Erciyes’in yabancı turistler için taşıdığı öneme işaret edildi. Bakan Kurum ile Bakan Yardımcısı Varank’ın şehirleşme ve kentsel dönüşüm açısından örnek gösterdiği Kayseri’nin bu alanda gösterdiği gelişim takdir edildi. Başkan Büyükkılıç ise Erciyes’in “Uluslararası Güvenli Kayak Merkezi” sertifikası aldığını ve kayak sezonunun başladığını hatırlatarak, Kayseri’nin çevre ve şehircilik anlamında yaptığı çalışmaları anlattı.

Kayseri’nin 1 milyon 407 bin civarında nüfus, 100 bin de misafiri ile birlikte 1.5 milyonluk 16 ilçesi ile hizmet eden bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri, büyükşehirlerin konforunu sunan ama sıkıntılarını yaşatmayan önemli bir şehirdir. Şehrimiz, 6 bin yıllık kadim, ticari ve kültürel geçmişi olan, ticaret adeta genlerimize işlemiş yönüyle de bilinir. Ben de bir esnaf çocuğuyum, rahmetli babamın toptan bakkaliyesi vardı, o açıdan ticaretle uğraştık, doktor olmamıza rağmen, milletvekilliği, büyükşehir belediye başkanlığı derken, öncesinde 20 yıl Melikgazi’mizde hizmet edip şehrimiz ile iç içe olduk. Şehrimizi bilen, tanıyan, ufuk getirici yaklaşımlar sergileyen bir süreci işliyoruz. Kayseri bir miktar belediyecilik açısından şanslıdır. Bu zamana kadar belediye başkanlığı yapmış başkanlarımız ve büyüklerimiz gibi sürekliliği esas alan ve 94 belediyeciliği de bizim için Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da, bizim ekibimizin de Kayseri’de başlattığı süreç ile şehrimize daha da güzellikler katan bir anlayış sergileniyor. Bizler de daha fazla katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 bin yıllık ticari geçmişi olan Kayseri’de ticaretin ve endüstrinin yanı sıra son süreçte kültürel ve turizm çalışmalarını da göz ardı etmediğimizi paylaşmak isterim.”

Başkan Büyükkılıç, Erciyes projesinin olmazsa olmaz bir proje olduğunu ifade ederek, “Mehmet Özhaseki bakanımızın yaptığı ve başlattığı gururumuz olan böyle projede uluslararası güvenlik sertifikası alarak bir ilke imza atmış olduk. Daha da geliştirmek için Yüksek İrtifa Sporun Merkezi ve sıcak su çalışmalarımızı yapıyoruz. Cazibe merkezi haline gelecek Erciyes’te 15 Aralık itibariyle sezonu başlattık. İnşallah Erciyes Kayak Merkezimizde 19 Aralık itibariyle charter seferleriyle Rusya, Belarus, Ukrayna başta olmak üzere yurt dışından Kayserimize gelen tüm misafirlerimize gerekli fırsatı ve hizmeti vereceğiz. Bizim amacımız pandemide mazeretlere sığınmadan, kuralları da göz ardı etmeden hizmet sunmaktır. Kayak merkezimiz hazırdır. Yönümüzü batıya değil, Kayseri’ye çevireceğiz. Kayseri cazibe merkezi, üniversiteler şehri, yaşanılabilir, planlı şehir, yük olan değil yük çeken şehir ve hayırseverler şehridir” diye konuştu. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çevreci ve yeşili önemseyen yaklaşımda olduklarını, üçte ikisi yeşil alan uygulamaları yaptıklarını belirten Büyükkılıç, çalışmaları süren 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile çevreci projenin de Kayseri’ye yakışacağını ifade etti.

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu da, “Erciyes projesi, görmeyenin görmesi gereken, merak edenlerin de araştırması gereken bir projedir. İsviçre, Avusturya’yı ve İtalya’yı örnek verenler Türkiye’de bu çapta bir güzelliğin, birlikte çalışmayla ortaya çıkarılan bir eserin mükemmelliğinin mutlaka farkına varacaktır. Türkiye’nin döviz gelirleri bakımından önemli bir turizm merkezidir” dedi.