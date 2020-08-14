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İsmet Yazgan Karaman Belediyespor’da
KAYSERİLİ FUTBOLCU İSMET YAZGAN ATEŞ SEZONDA KARAMAN BELEDİYESPOR İLE ANLAŞTI.
KAYSERİ 14.08.2020, 09:47
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Kayserili futbolcu İsmet Yazgan ateş sezonda Karaman Belediyespor ile anlaştı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman Belediyespor kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Son olarak Gebzespor forması giyen 1997 doğumlu orta saha oyuncusu İsmet Yazgan yeni sezonda Karaman Belediyespor forması giyecek. 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İsmet Yazgan yeni takımı ile önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreni işe resmi sözleşme imzalayacak.
Futbola Hes Kablo Kayserispor’da başlayan be ardından Kuşadasıspor, Orhangazi Belediyespor, Yanyalıspor ve son olarak Gebzespor forması giyen İsmet Yazgan amatörden profesyonele geri döndü.
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