İsmet Doğan: “Sürekli güncelleyerek hedefe ilerliyoruz”

Kayseri’de 45 yıllık geçmişi ile binlerce aileyi ev sahibi yapan İBF Doğan İnşaatın projeleri hız kesmeden sürüyor. İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, “İBF İnşaat; refah seviyesini yükselten, erken teslim edilen, kaliteli yaşam alanları sunan ve daima kazanç sağlayan bir marka” dedi.

İBF Doğan İnşaat, 45 yıllık geçmişin verdiği tecrübe ve güvenle onlarca başarılı projeyi hız kesmeden hayata geçirmeye devam ediyor. İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, şirket olarak kendilerini daima güncellediklerini söyleyerek, ““Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerde farklılık oluşturmaya; kendimize has mimari tarzımızla semt dokusuna uygun binalar inşa etmeye devam ediyoruz. Tüketici nezdinde İBF İnşaat; refah seviyesini yükselten, erken teslim edilen, kaliteli yaşam alanları sunan ve daima kazanç sağlayan bir marka. Biz de bu konumumuzu korumak için kendimizi daima güncelliyor, büyük hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ev alacaklara tavsiyeler

İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, ev alacaklara tavsiyelerde bulunarak, “Konut tercihi yapılırken, yatırımcıların kendi ihtiyaçlarını anlamaları ve ona göre alımlarda bulunmaları gerekmektedir. Öncelikle, firmanın geçmişte inşa ettiği projeleri araştırmaları, mümkünse teslimlerini yaptığı konutlardaki site sakinlerinin görüşlerini almaları çok önemli. Konut alıcıları projenin planlarını da iyi incelemeli. İyi, doğru ve uygun bir satın alma işlemi yapıp yapmadıklarını anlamalarının en önemli yolu projeyi iyi incelemekten geçer. Konutun gerçek kullanılabilir alanının ne olduğu, ayrı bir lavabo wc bölümü varmı yokmu, ebeveyn yatak odasında banyomu var yoksa duş mu var, konutun verimliliği, sürdürülebilir ve yenilenebilir olması, peyzajı, sosyal donatıları, ortak alanları ve ayrıca bölgenin gelişimi gibi birçok ayrıntıya da önem verilmelidir. Genel olarak söylemem gerekirse, yapacakları yatırımı bütün detayları ile sorgulamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüketicimizin daima yanında olduk”

Yaptıkları projelerde müşteri taleplerine çok önem verdiklerini dile getiren Doğan, “İBF inşaat olarak, bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde tüketicimizin daima yanında olduk. Her daim müşteri taleplerini göz önünde bulunduruyor ve projelerimizi ona göre geliştiriyoruz. Biz müşterilerimize, yaptığımız projelerle çok büyük bir yaşam tarzı sunuyoruz. Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizi ziyaret ediyor, projelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Site sakinlerinin taleplerine kulak veriyor, birlikte çözüm yolu üretiyoruz. Konut sahibi yaptığımız bir ailemizin evladı: “Annemin fırlattığı terlik artık ıskalıyor” dedi. Çok gülmüştük buna. Bu lafın üzerine, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı evlerimizin genişliği ve kalitesini görmeye kesinlikle davet ediyoruz” diye konuştu.

“İnşaat sektörü özellikle son 15 yıl içinde kaliteyi yakalamış durumda”

İnşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendiren İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, “İnşaat sektörü doğrudan tüketiciyle iletişim gerektiren, memnuniyet ve güvene bağlı ilerleyen bir sektör. Son dönemlerde, sağlıklı yapılaşma ile inşa edilen projelerin sayısını gayet başarılı buluyorum. İnşaat sektörü özellikle son 15 yıl içinde kaliteyi yakalamış durumda. Tabi, bu kalitenin yeni teknolojik gelişmeleri de takip ederek sürdürülmesi gerekiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için sektörümüz her daim destek vermek ve gelişimini sürdürmek zorundadır. Bu destek ve gelişimin devamlılığını sürdürmek ise yüksek kalite ve uzun vadede tüketicilerin ihtiyaçlara yanıt verecek projeler geliştirerek mümkün olabilir. Sektörün en dikkat çeken sorunu ne diye bakacak olursak bunun için de yüksek arsa maliyetleri ile yüksek hammadde maliyetlerini gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de kaliteli, modern yapılar ve yüksek metrekareler denildiğinde akla ilk gelen inşaat firması olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Doğan, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“İBF İnşaat olarak; çevreye duyarlı gayrimenkul, inşaat projeleri üreterek, müşterilerimize çağdaş ve güvenilir çözümler sunmak ve bu doğrultuda sektörel farklılıkları yakalayarak toplumla paylaşmak önceliklerimiz arasında. Kayseri’de kaliteli, modern yapılar ve yüksek metrekareler denildiğinde akla ilk gelen inşaat firması olmanın haklı gururunu yaşıyor; her projemizle bulunduğumuz bölgeye değer kazandırmanın keyfini sürüyoruz. İBF inşaat olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de “kalite, güven ve memnuniyet” ile anılan bir firma olmak için yılmadan çalışmaya, adından söz ettiren projeler üretmeye devam edeceğiz.”