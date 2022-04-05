İsmail Yıldırım’a CEV’den Sırbistan’da görev

Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım, 07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında UB/Sırbistan’ da gerçekleştirilecek olan CEV U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda görev yapacak.

CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım’ın 07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında UB/Sırbistan’ da gerçekleştirilecek olan CEV U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası 2022 2.nci raund maçlarında görevlendirildiği duyuruldu.

Turnuvada ev sahibi Sırbistan U20 erkek milli takımının yanısıra Fransa,Yunanistan ve Avusturya milli takımları mücadele edecek. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, “Uluslararası Voleybol Hakemimiz İsmail Yıldırım’a Başarılar dilerim” dedi.