İsmail Emrah Karayel Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Güreş sporcuları ile bir araya geldi.

Sporcular ile sohbet eden Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sohbet sonrası pehlivanların gösterilerini izleyen Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel pehlivanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette düzenlenen malzeme dağıtım töreninde pehlivanlar malzemelerini Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel’den aldı.