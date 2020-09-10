İsmail Aydoğdu, yuvaya döndü
GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇİNDE YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEYEN VE ARDINDAN ANTRENÖR OLARAK YENİDEN İBRAHİM SUNGUR İLE ANLAŞAN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR, İLK TRANSFERİNİ İSE ESKİ OYUNCUSU İSMAİL AYDOĞDU’YU RENKLERİNE BAĞLAYARAK YAPTI.
Geçtiğimiz hafta içinde yeni yönetimini belirleyen ve ardından antrenör olarak yeniden İbrahim Sungur ile anlaşan Kocasinan Ülküspor, ilk transferini ise eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu renklerine bağlayarak yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu yeniden renklerine bağladı. Kayseri Şekerspor alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Kocasinan Şimşek, Güneşli Gençlik, Amarat Gençlikspor, Kocasinan Ülküspor, 1975 Espiyespor, Yahyalıspor, Develispor ve OSB Teknik Koleji Atletikspor formaları giyen İsmail Aydoğdu, yeniden eski takımı Kocasinan Ülküspor ile anlaştı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Kocasinan Ülküspor, paylaştığı mesajda, “Kocasinan Ülküspor’umuzun yıllarca formasını terleten tecrübeli ve başarılı oyuncu İsmail Aydoğdu takımımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0