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İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İstanbul’da yapılan İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

KAYSERİ 08.10.2021, 17:11
İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Kayseri rüzgârı

İstanbul’da yapılan İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

02 - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Şampiyonada Kayserili sporcular Yasin Çimen Türkiye Birincisi olurken, Zeliha Varol Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri’de ’Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ve şampiyonada mücadele eden sporculardan Emine Karakuş, Halim Savan ve Mehmet Ayata ise ilk kez katıldıkları müsabakalarda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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