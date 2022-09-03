İşadamı Demirel ve Akgül’den Vali Çiçek’e ziyaret

COD Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel ile ESA GRUP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akgül, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundu. İşadamı Demirel ve Akgül, ziyarette Vali Çiçek’e Turizm alanında yapacakları yeni projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük destekleri bulunan ve yüzlerce kişiye iş istihdamı sağlayan COD Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel ile ESA GRUP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akgül’ü makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Ziyarette iş insanı Demirel ve Akgül, vali Çiçek’e Turizm alanında yapacakları yeni projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Cemil Demirel, ”Sayın valimiz Gökmen Çiçek’i ziyaret ederek turizm alanında yapmayı planladığımız yatırımlar hakkında kendisiyle istişare ettik. Sayın valimize ilgisinden ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Cemil Demirel ve Fatih Akgül’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkesine, milletine ve memleketine yatırım yapan, iş alanları oluşturan genç işadamlarımızı gördükçe gururlanıyorum” dedi. Vali Çiçek, “Her zaman genç girişimcilerin yanında ve destekçisi olacağız. Özellikle Kayserimizde turizmin gelişmesine ve istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu manada, ülkemizin kalkınmasına destek vererek katkı sağlayan herkesin yanında ve destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.