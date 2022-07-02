banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi

İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirildi.

KAYSERİ 02.07.2022, 16:11
İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen iletişim ve elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirdi.

Ele geçirilen kablolara el konuldu.

Yorumlar (0)
30°
açık