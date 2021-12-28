Son Dakika
İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10’a yaklaştı"
Fizik Tedavi Uzmanı Güçlü: "Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu ve tablet, boyuna 20 kg yük bindirir"
İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Kayseri’de iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAYSERİ 28.12.2021, 15:09
Kayseri’de iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevhernesibe Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan A.U. (32), İ.B. (31), Ş.B. (44) ve İ.G.’yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, kendilerini görünce kaçmaya çalışan 4 kişi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan inceleme de Ş.B.’nin farklı bir suçtan da arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.