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Irmak Avcu Beşiktaş’ta

Kayseri Kolej Basketbol altyapısından yetişen Irmak Avcu, Beşiktaş Basketbola transfer oldu.

KAYSERİ 25.09.2021, 09:22
Irmak Avcu Beşiktaş’ta

Kayseri Kolej Basketbol altyapısından yetişen Irmak Avcu, Beşiktaş Basketbola transfer oldu.

Kayseri Koleji Basketbol Spor Kulübü Türk Sporuna oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok sporcu yetiştiren Kolej Basketbol Spor Kulübü, Kayseri’de basketbol adına da önemli işler yapmaya devam ediyor. 3 yıldır Kayseri Kolej Basketbol altyapısında çeşitli kategorilerde forma giyen 2007 doğumlu sporcu Irmak Avcu, artık İstanbul’un güçlü ekibi Beşiktaş Bayan Basketbol takımında forma giyecek. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp Irmak’ın transferi için anlaştı. Anlaşmanın ardından Irmak Avcu, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Kayseri Koleji Basketbol Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Irmak Avcu Beşiktaş Spor Kulübüne transfer olmuştur. Başarılarının devamı dileriz. Emeği geçen Melik Aksoy, Şirvan Çeçen, Murat Bozdemir, A. Serkan Öztürk ve Mükremin Karakaya’ya teşekkür ederiz” denildi.

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