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İran heyeti Kayseri OSB’de

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin organizasyonuyla İran’dan 21 kişilik bir heyet Kayseri’ye geldi. Hoy ve Urimiye kentlerinde mobilya ve yan sanayiinde üretim yapan İran Heyeti, iki gün boyunca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerimizle ikili görüşmeler ve ziyaretler yapacak.

KAYSERİ 25.11.2021, 19:51
İran heyeti Kayseri OSB’de

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin organizasyonuyla İran’dan 21 kişilik bir heyet Kayseri’ye geldi. Hoy ve Urimiye kentlerinde mobilya ve yan sanayiinde üretim yapan İran Heyeti, iki gün boyunca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerimizle ikili görüşmeler ve ziyaretler yapacak.

İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nde yer alan Hoy ve Urumiye şehirlerinde mobilya üretimi yapan 21 kişilik İran heyeti iki günlük Kayseri programına Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıyla başladı. İran Heyeti’ni Kayseri OSB Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kulak karşıladı. Kayseri OSB’nin organizasyonuyla ilimize gelen İran Heyeti’nde Mobilya Üreticileri Derneği Başkanı Sohrab Abdollahzadeh, Hoy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aadel Hassanlov ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş adamları yer aldı. İran heyeti ile gerçekleştirilen toplantıda Kayseri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kulak, İran heyetinin iki gün boyunca Kayserili sanayicilerle ikili görüşmeler ve ziyaretler yapacağını belirtti. İran Mobilya Üreticileri Derneği Başkanı Sohrab Abdollahzadeh de toplantının İran ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve birliğin göstergesi olduğunu belirtti. Urumiye’nin Kayseri gibi bir mobilya şehri olduğunu ve her iki şehrin birbirlerine katkı verebileceklerini dile getiren Abdollahzadeh, Kayseri’nin dünyada mobilyanın başkenti olması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Hoy, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aadel Hassanlov da Kayserili sanayicilere çağrıda bulunarak İran’a yatırım yapmalarını istedi.

İran Heyeti ile gerçekleştirilen toplantıya ilerleyen dakikalarda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur da katıldı. İran heyetini Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yibur, herkesin faydalandığı hayırlı görüşmeler yapılacağına olan inancını dile getirdi. Toplantının ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mobilya sektöründeki firmalar ile İran heyeti arasında ikili görüşmelere geçildi. Görüşmelere Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Birimi de destek verdi.

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