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Irak petrolünü dünyaya Cryocan firmasının ürettiği vagon tanklar taşıyacak

Üretim yeri Kocaeli Dilovası’nda, Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firması Irak petrolünü demiryolu üzerinden dünyaya taşıyacak olan 400 vagon tanktan üretimi biten 50 tankın gönderimine başladı.

KAYSERİ 24.02.2021, 10:45
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Irak petrolünü dünyaya Cryocan firmasının ürettiği vagon tanklar taşıyacak

Üretim yeri Kocaeli Dilovası’nda, Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firması Irak petrolünü demiryolu üzerinden dünyaya taşıyacak olan 400 vagon tanktan üretimi biten 50 tankın gönderimine başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Dilovası’ndaki fabrikayı gezerek firma yetkililerinden bilgi almasının ardından üretilen ilk vagon tank Irak’a gönderildi.

Cryocan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bir firma olduklarını söyledi. Urhan anahtar teslim şekilde Türkiye’de petrol ve LPG vagon tankı üretimi yapan ilk firma olduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Irak Demiryolları petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak için bir çalışma yürütüyor. Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50’sinin sevkiyatına başlandı. 2021 yılının sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak’a teslim etmeyi hedefliyoruz. Kocaeli’de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karayollarından demiryoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak.

2022 yılının sonuna kadar da toplamda 400 adet vagon tankı göndermiş olacağız. Cryocan olarak dünyanın her yerinde tank ve tankerlerimiz çalışmakta olup, ürünlerimizi 66 ülkeye ihraç ettiğimizi belirtmek isterim.

Cryocan, vagon tank gibi birçok stratejik yatırımı bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile yürütmektedir. Savunma sanayinde roket yakıtı olarak kullanılan Hidrojen Tank Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali için gerçekleştirilen projeleri, IHA motorları irtifa test odası gibi birçok projeyi hayata geçirirken Lockheed Martin, Boeing gibi kurumların onaylı tedarikçisi, Rus Cosmos’a iş yapan Cryogenmash gibi kuruluşlarla da iş birlikleri yapmaktadır.

Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firmasının bu önemli başarısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise şunları söyledi:” Teknoparklar yerli ve milli üretim konusunda dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli rol oynamaktadır. Firmaların Ar-Ge çalışmalarının yapılması sürecinde de önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Erciyes Teknopark firmalarından biri olan Cryocan firmamızın ülkemiz adına üstlendiği bu başarılı projeden dolayı gurur duyuyoruz ve firmamızı tebrik ediyoruz.”
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