banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaata hırsızlık yapmak için giren 2 şahsı inşaat bekçisi engelledi.

KAYSERİ 08.07.2021, 13:20
İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaata hırsızlık yapmak için giren 2 şahsı inşaat bekçisi engelledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaata iddiaya göre H.A. ve S.Ç. hırsızlık yapmak için girdi. Bu sırada inşaatta nöbet tutun bekçi H.A. ve S.Ç.’yi engellenmek istedi. H.A ve S.Ç. ile bekçi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında inşaat bekçisi kafasından ve kolundan hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, hafif şekilde yaralanan bekçi ve şüpheli H.A. ve S.Ç. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu