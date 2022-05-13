İnşaattaki konteyneri çaldılar

Kayseri’de inşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği bir inşattan konteyner ve bir evden bakır kazan ile ev eşyası çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, konteyner hırsızlığını H.T. (51), H.K.’nin (53), bakır kazan hırsızlığını ise A.G. (26) ve A.M.’nin (17) yaptığı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.